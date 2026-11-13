UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Samsun'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da fuhşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Samsun'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

18 GÖZALTI
Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı-2 Samsun'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı-3 Samsun'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı-4
Mersin'de pompalı tüfekle dehşet! Yoldan geçenlere rastgele ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
SONRAKİ HABER

Mersin'de kanlı gece
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler