Samsun'da eş zamanlı fuhuş operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da fuhşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.
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Samsun'da düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Fuhşa teşvik ve aracılık' suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
18 GÖZALTI
Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 18 şüpheliyi yakaladı. Aramalarda dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edildi.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam