Saçmaların isabet ettiği 5 kişi vurulurken, şüpheli, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıda yaralananlardan ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı ise ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırının ardından kendini vuran şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.