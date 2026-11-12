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Mersin'de pompalı tüfekle dehşet! Yoldan geçenlere rastgele ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyen vatandaşlara rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi dehşet saçtı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Olayın ardından silahı kendisine doğrultarak intihar girişiminde bulunan saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Mersin'de pompalı tüfekle dehşet! Yoldan geçenlere rastgele ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde elindeki pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlerin arasına giren kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre hedef gözetmeksizin etrafa ateş açmaya başladı.

5 KİŞİYİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Saçmaların isabet ettiği 5 kişi vurulurken, şüpheli, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Silahlı saldırıda 1 kişi öldü

Mersin'de pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA)Mersin'de pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1 kadın hayatını kaybetti. (Fotoğraflar: DHA)

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıda yaralananlardan ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı ise ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırının ardından kendini vuran şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Saldırının ardından kendini vuran şüpheli, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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