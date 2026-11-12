Mersin'de pompalı tüfekle dehşet! Yoldan geçenlere rastgele ateş açtı: 1 ölü, 5 yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyen vatandaşlara rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi dehşet saçtı. Saldırıda bir kadın hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Olayın ardından silahı kendisine doğrultarak intihar girişiminde bulunan saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde elindeki pompalı av tüfeğiyle kaldırımda yürüyenlerin arasına giren kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre hedef gözetmeksizin etrafa ateş açmaya başladı.
5 KİŞİYİ VURUP İNTİHAR ETTİ
Saçmaların isabet ettiği 5 kişi vurulurken, şüpheli, daha sonra başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Silahlı saldırıda 1 kişi öldü
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıda yaralananlardan ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 yaralı ise ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.