Sabiha Gökçen'de taksiciler birbirine girdi! Yolcu alma kavgasında mahkemeden 5 tutuklama kararı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler arasında yolcu alma meselesi nedeniyle çıkan kavgada yeni gelişme yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın ardından yakalanan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı, 7'si hakkında ev hapsi kararı verildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 11 Kasım 2026 tarihinde taksiciler arasında çıkan kavga sonrası başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
YOLCU ALMA MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, havalimanının gelen yolcu çıkışında bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Taksiciler arasında yolcu alıp verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede kavganın taksiciler arasında yolcu alıp verme anlaşmazlığından kaynaklandığı belirlendi.
KAVGAYA KARIŞAN 15 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavganın ardından polis ekipleri harekete geçti. Olaya karıştığı belirlenen 15 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 12 kişi hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.
5 TUTUKLAMA, 7 EV HAPSİ KARARI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 7'si hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.