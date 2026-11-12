Adana'da doktor hemşireye beyaz kod verdi! "Odadan çık" kavgası... Hastanede arbede görüntüleri
Adana’da kanser tedavisi gören babasının kaldığı odaya girmek isteyen erkek hemşire U.D.A. (35), enfeksiyon riski nedeniyle kendisinin dışarı çıkmasını isteyen kadın doktor A.K. ile tartıştı. Hastane koridorunda kısa süreli arbede yaşanırken doktor beyaz kod verdi. Taraflar darp raporu alarak birbirinden şikayetçi oldu.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kadın doktor ile hasta yakını hemşire arasında arbede yaşandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nde meydana geldi.
"ODADAN ÇIK" LAFIYLA BAŞLAYAN KAVGA
Hemşire formasıyla kanser tedavisi gören babasının bulunduğu odaya giren hemşire U.D.A., kendisini fark edip enfeksiyon riski nedeniyle dışarı çıkmasını isteyen doktor A.K. ile tartıştı.
YAKA KARTINA BAKMAK İSTEYEN DOKTORU ENGELLEDİ
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında A.K., yıllık izinde olduğu öğrenilen U.D.A'nın boynuna asılı olan kimlik kartına bakmak istedi. U.D.A., doktorun elini tutup kimliğine bakmasını engelledi.
Hastanedeki güvenlik görevlilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı.
BEYAZ KOD VERDİ... İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Doktor, 'Beyaz Kod' verirken U.D.A.'nın yanındaki kişi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tartışmanın ardından taraflar darp raporu alarak, birbirlerinden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.