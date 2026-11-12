UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Adana'da doktor hemşireye beyaz kod verdi! "Odadan çık" kavgası... Hastanede arbede görüntüleri

Adana’da kanser tedavisi gören babasının kaldığı odaya girmek isteyen erkek hemşire U.D.A. (35), enfeksiyon riski nedeniyle kendisinin dışarı çıkmasını isteyen kadın doktor A.K. ile tartıştı. Hastane koridorunda kısa süreli arbede yaşanırken doktor beyaz kod verdi. Taraflar darp raporu alarak birbirinden şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Adana'da doktor hemşireye beyaz kod verdi! "Odadan çık" kavgası... Hastanede arbede görüntüleri

Adana'nın Yüreğir ilçesinde kadın doktor ile hasta yakını hemşire arasında arbede yaşandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nde meydana geldi.

Adana'da bir doktor ve hemşire ʺOdadan çıkʺ lafı üzerine kavga etti (Foto: DHA)Adana'da bir doktor ve hemşire ʺOdadan çıkʺ lafı üzerine kavga etti (Foto: DHA)

"ODADAN ÇIK" LAFIYLA BAŞLAYAN KAVGA

Hemşire formasıyla kanser tedavisi gören babasının bulunduğu odaya giren hemşire U.D.A., kendisini fark edip enfeksiyon riski nedeniyle dışarı çıkmasını isteyen doktor A.K. ile tartıştı.

Hemşire, doktorun elini tutup kimliğine bakmasını engelledi (Foto: DHA)Hemşire, doktorun elini tutup kimliğine bakmasını engelledi (Foto: DHA)

YAKA KARTINA BAKMAK İSTEYEN DOKTORU ENGELLEDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında A.K., yıllık izinde olduğu öğrenilen U.D.A'nın boynuna asılı olan kimlik kartına bakmak istedi. U.D.A., doktorun elini tutup kimliğine bakmasını engelledi.

Hastanedeki güvenlik görevlilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı.

Doktor hemşireye beyaz kod verdi (Foto: DHA)Doktor hemşireye beyaz kod verdi (Foto: DHA)

BEYAZ KOD VERDİ... İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktor, 'Beyaz Kod' verirken U.D.A.'nın yanındaki kişi ise bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tartışmanın ardından taraflar darp raporu alarak, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Adana'da doktor hemşireye beyaz kod verdi! "Odadan çık" kavgası... Hastanede arbede görüntüleri-5 Adana'da doktor hemşireye beyaz kod verdi! "Odadan çık" kavgası... Hastanede arbede görüntüleri-6 Adana'da doktor hemşireye beyaz kod verdi! "Odadan çık" kavgası... Hastanede arbede görüntüleri-7
Kelebekler Vadisi'ndeki Semra Aysal davasında sürpriz karar! Ağırlaştırılmış müebbet alan Hakan Aysal'a tahliye
SONRAKİ HABER

Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı!
Ahmet Zeren
Ahmet Zeren Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler