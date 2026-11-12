Adana'da bir doktor ve hemşire ʺOdadan çıkʺ lafı üzerine kavga etti (Foto: DHA)



"ODADAN ÇIK" LAFIYLA BAŞLAYAN KAVGA



Hemşire formasıyla kanser tedavisi gören babasının bulunduğu odaya giren hemşire U.D.A., kendisini fark edip enfeksiyon riski nedeniyle dışarı çıkmasını isteyen doktor A.K. ile tartıştı.