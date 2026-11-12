Midas 13 Ekim 1. Dönem kampanyasının 6 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonuçları belli oldu. Apple iPhone Duo 256 GB kazanan asil ve yedek talihliler açıklandı. Asil talihlilerin en geç 27 Kasım 2026, yedek talihlilerin ise en geç 12 Aralık 2026 tarihine kadar gerekli başvuru evraklarını tamamlamaları gerekiyor.

Çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler ise şu şekilde:

Apple iPhone Duo 256 GB Talihli Türü Ad Soyad / İl Asil Talihli Dursun Zeren / İstanbul Yedek Talihli Tolga Tiryaki / Kocaeli

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Bu kampanya MPİ'nin 07.10.2026 tarihli ve E-58259698-255.01.02-98332 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 6.11.2026 tarihinde yapılan çekilişe 3.460katılım gerçekleşmiştir. İkramiye kazanan asil talihlinin ikramiyesini almak için 27.11.2026 tarihine kadar; yedek talihlinin ise 12.12.2026 tarihinekadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr e-posta adresine, 0212 217 41 21 numaralı faksa ya da U2 Tanıtım ve PromosyonHizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu/İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihlere kadarbaşvurmayan ve kendisinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmeyen talihliler ikramiyelerini alamazlar. Adresi eksiksiz olan talihlilere taahhütlüposta ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Midas Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Adres bilgileri eksik veyabilinmeyen talihliler adına bu ilan tebliğ için yeterlidir. İkramiye son kullanım tarihi 26.03.2027'dir. KDV ve ÖTV hariç diğer vergi, yasal yükümlülük veharcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir. Midas Menkul Değerler A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz; katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilmez.