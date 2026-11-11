Kaza, saat 09.15 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'ndeki metro inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışma yapan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Olay sırasında vinç operatörü ayağından hafif yaralandı.