İstanbul Ümraniye'de şantiyedeki vinç devrildi! Şile yolu trafiğe kapatıldı: 1 yaralı
İstanbul Ümraniye'de metro inşaatı çalışması sırasında devrilen vinç Şile bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Kazada vinç operatörü ayağından hafif yaralanırken sağlık ekipleri yaralıya ambulansta müdahale etti. Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaza, saat 09.15 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'ndeki metro inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışma yapan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Olay sırasında vinç operatörü ayağından hafif yaralandı.
ŞİLE BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vincin yola devrilmesinin ardından polis ekipleri Şile bağlantı yolunu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
OPERATÖRE AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ
Yaralanan vinç operatörü, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Devrilen vincin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Vincin devrildiği şantiye alanı ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.