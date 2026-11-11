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İstanbul Ümraniye'de şantiyedeki vinç devrildi! Şile yolu trafiğe kapatıldı: 1 yaralı

İstanbul Ümraniye'de metro inşaatı çalışması sırasında devrilen vinç Şile bağlantı yolunu trafiğe kapattı. Kazada vinç operatörü ayağından hafif yaralanırken sağlık ekipleri yaralıya ambulansta müdahale etti. Devrilen vincin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul Ümraniye'de şantiyedeki vinç devrildi! Şile yolu trafiğe kapatıldı: 1 yaralı

Kaza, saat 09.15 sıralarında Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'ndeki metro inşaatı şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışma yapan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yola devrildi. Olay sırasında vinç operatörü ayağından hafif yaralandı.

Ümraniye'de devrilen vincin çevresinde ekipler güvenlik önlemi aldı. (Fotoğraf: DHA)Ümraniye'de devrilen vincin çevresinde ekipler güvenlik önlemi aldı. (Fotoğraf: DHA)

ŞİLE BAĞLANTI YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vincin yola devrilmesinin ardından polis ekipleri Şile bağlantı yolunu trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Ümraniye'de şantiyedeki vinç devrildi! Şile yolu trafiğe kapatıldı: 1 yaralı-3

OPERATÖRE AMBULANSTA MÜDAHALE EDİLDİ

Yaralanan vinç operatörü, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Devrilen vincin yoldan kaldırılması için çalışmalar sürerken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Ümraniye'de şantiyedeki vinç devrildi! Şile yolu trafiğe kapatıldı: 1 yaralı-4

Vincin devrildiği şantiye alanı ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kameralara yansıdı.

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