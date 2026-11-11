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Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 7 eylem önlendi, 3 tutuklama

Sakarya, İstanbul ve Bursa’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İki kuyumcuyu polis süsü vererek silahla gasp etmeyi ve silahlı saldırılar düzenlemeyi planladıkları belirlenen şüpheliler, toplam 7 eylemi gerçekleştiremeden yakalandı.

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Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 7 eylem önlendi, 3 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

"Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 5-7 Kasım tarihleri arasında Sakarya merkezli İstanbul ve Bursa'da 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Z.K. (60), İ.B. (27) ve E.Ö. (19) yakalandı.

Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon. (Foto: İHA)Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon. (Foto: İHA)

POLİS SÜSÜYLE KUYUMCU GASPI PLANLAMIŞLAR

Soruşturmada, şüphelilerin farklı illerde toplam 7 ayrı eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Planlar arasında polis süsü vererek 2 ayrı kuyumcuyu silahla gasp etmenin yanı sıra 4 iş yerine yönelik silahlı eylem ve bir kişiye silahlı saldırı düzenlenmesinin bulunduğu belirlendi.

Ekiplerin operasyonlarıyla yakalanan şüphelilerin, hazırlığını yaptıkları eylemleri gerçekleştirmeleri engellendi.

KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA OLAYLARIYLA BAĞLANTILARI BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalarda, yakalanan 3 şüphelinin farklı illerde daha önce meydana gelen saldırılarla da bağlantılı oldukları tespit edildi. Şüphelilerin, 7 ayrı iş yerine yönelik kurşunlama ve kundaklama olaylarıyla bağlantılarının bulunduğu belirlendi.

Sakarya’da yeni nesil suç örgütlerine darbe! (Foto: İHA)Sakarya’da yeni nesil suç örgütlerine darbe! (Foto: İHA)

ÜÇ ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Z.K., İ.B. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 7 eylem önlendi, 3 tutuklama-4 Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 7 eylem önlendi, 3 tutuklama-5 Sakarya merkezli 3 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 7 eylem önlendi, 3 tutuklama-6
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