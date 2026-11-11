Tokat'ın Erbaa ilçesinde gün, başıboş ve tehlikeli köpeklerin dehşet saçmasıyla bir anda kabusa döndü. İlçe merkezinin en hareketli noktalarından birinde meydana gelen olayda, savunmasız bir çocuğun dört köpeğin hedefi olması büyük korku ve panik yarattı. Yaşanan o dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köpeklerin saldırdığı anlar kamerada

PİTBULL VE AV KÖPEĞİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU SÜRÜ SALDIRDI

Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti.