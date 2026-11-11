Tokat'ta dehşet! 4 köpek çocuğa saldırdı: O anlar kamerada!
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sokakta yürüyen bir çocuğa, aralarında pitbull ve av köpeğinin de bulunduğu 4 köpek saldırdı. Dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay yerine koşan vatandaşlar çocuğu son anda kurtardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gün, başıboş ve tehlikeli köpeklerin dehşet saçmasıyla bir anda kabusa döndü. İlçe merkezinin en hareketli noktalarından birinde meydana gelen olayda, savunmasız bir çocuğun dört köpeğin hedefi olması büyük korku ve panik yarattı. Yaşanan o dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Köpeklerin saldırdığı anlar kamerada
PİTBULL VE AV KÖPEĞİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU SÜRÜ SALDIRDI
Olay, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti.
4 KÖPEK BİRDEN SALDIRDI
Caddede bulunan çocuğa, aralarında tehlike saçan bir pitbull, bir av köpeği ve iki süs köpeği olmak üzere toplam dört köpek aniden saldırdı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, çığlıklar üzerine olayın yaşandığı noktaya doğru koşan bir kişinin ve ardından bölgede hızla toplanan duyarlı vatandaşların köpeklere müdahale ederek çocuğu kurtardığı yer aldı.
SAĞLIK VE GÜVENLİK DURUMU
Çocuğun köpeklerin hedefinden son anda kurtarılması olası bir facianın önüne geçerken, yaşanan olay mahalle sakinleri ve aileler arasında büyük bir endişe ve tepkiye yol açtı.