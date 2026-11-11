Rize'de akşam saatlerinde faciaya dönüşen kaza! Dereye yuvarlanan kamyonette 3 can kaybı
Rize'nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, çay bahçesinden taklalar atarak dereye yuvarlandı. Yıldızeli köyünde meydana gelen kazada araçta bulunan İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70) hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rize'nin Çayeli ilçesinde 11 Kasım 2026 akşamı meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Yıldızeli köyünde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak çay bahçesinden taklalar attı ve dereye yuvarlandı.
EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dereye yuvarlanan ve ters dönen araçta bulunan kişilere müdahale etti.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kamyonetteki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Feci kazada yaşamını yitiren kişilerin İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70) olduğu tespit edildi. Üç kişinin cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak hastane morguna kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.
Kamyonetin sürücüsünün kimliği ve aracın kontrolden çıkış nedeni henüz belirlenemezken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.