Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde kamyonetteki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, dereye yuvarlanan ve ters dönen araçta bulunan kişilere müdahale etti.

Kaza, ilçeye bağlı Yıldızeli köyünde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 ZT 653 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak çay bahçesinden taklalar attı ve dereye yuvarlandı.

HAYATINI KAYBEDEN 3 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Feci kazada yaşamını yitiren kişilerin İdris Kalyoncu (71), Abdurrahman Kalyoncu (60) ve Fikri Lurci (70) olduğu tespit edildi. Üç kişinin cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden alınarak hastane morguna kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme başlattı.

Kamyonetin sürücüsünün kimliği ve aracın kontrolden çıkış nedeni henüz belirlenemezken kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.