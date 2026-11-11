Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Alanya'da trafikte akrobatik hareketler

MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ HAREKETLER

Olay, sabah saatlerinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Konaklı istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, trafikte ilerledikleri sırada motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.