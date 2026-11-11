UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Alanya'da yürekleri ağza getiren görüntüler! Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi kamerada

Alanya'da D-400 kara yolunda seyir halindeyken iki sürücü motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Alanya'da yürekleri ağza getiren görüntüler! Motosiklet üzerinde tehlikeli akrobasi kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Video Oynatma İkonu Alanya'da trafikte akrobatik hareketler

MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ HAREKETLER
Olay, sabah saatlerinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Konaklı istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, trafikte ilerledikleri sırada motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alanya'da iki motosiklet sürücüsünün motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Alanya'da iki motosiklet sürücüsünün motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDEDİLDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkaran iki motosiklet sürücüsünün kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erzurum’da kaymakama saldıran pitbull barınakta görevlileri ısırdı! Köpeğin sahibi 4 kişiyi darbedip kaçtı
SONRAKİ HABER

Erzurum'da barınakta pitbull saldırısı!
Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler