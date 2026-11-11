Erzurum’da kaymakama saldıran pitbull barınakta 3 kişiyi ısırdı! Köpeğin sahibi 4 görevliyi darbedip kaçtı
Erzurum'da yaklaşık iki ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldıran pitbull cinsi köpek, götürüldüğü hayvan barınağında yeniden dehşet saçtı. Köpeğin sahibi A.T.E. 4 barınak çalışanını darp ederken, pitbull da 3 görevliyi ısırdı. Şüpheli, köpeğiyle birlikte olay yerinden kaçtı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda yaşanan olayda, kaymakama saldıran pitbull cinsi köpek ile ilgili adli işlemler sırasında arbede çıktı.
Yaklaşık iki ay önce Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e saldıran köpek, savcılık talimatıyla Yakutiye İlçe Emniyet Amirliği ve barınak ekipleri tarafından sahibi A.T.E.'nin evinden alınarak muhafaza edilmek üzere barınağa götürülmüştü.
KÖPEĞİNİ ALMAK İSTEDİ, GÖREVLİLERİ TEHDİT ETTİ
Saat 16.20 sıralarında köpeğini görmek bahanesiyle barınağa gelen A.T.E., görevlilerin gözetiminde hayvanı gördüğü sırada tasmasını çalışanların elinden zorla aldı.
Başsavcılık, emniyet ve barınak personeline küfürler savuran şüpheli, "Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim" diyerek köpekle birlikte alandan uzaklaşmaya çalıştı.
PİTBULL 3 GÖREVLİYİ ISIRDI, SAHİBİ 4 KİŞİYİ DARBETTİ
Barınak görevlilerinin köpeğin götürülmesine izin vermemesi üzerine A.T.E. çalışanlara saldırdı. Çıkan arbedede pitbull 3 görevliyi bacağından ısırırken, sahibi de personeli yumruklayarak darbetti.
Olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz sol baldırlarından köpek ısırığıyla yaralandı. İki veteriner hekimin şüpheli tarafından yumruklandığı belirtildi.
Barınak işçileri Selçuk Değirmenci ve Samet Bülbül de köpeğin ısırması sonucu yaralanırken, Değirmenci çenesine aldığı yumruk darbesiyle de yaralandı.
KAÇAN ŞÜPHELİ VE PİTBULL ARANIYOR
Saldırının ardından A.T.E., pitbull cinsi köpeği de yanına alarak barınaktan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralıların tedavisi sürerken polis ekipleri, hem şüpheliyi hem de tehlike arz eden köpeği yakalamak için kent genelinde arama çalışması başlattı.