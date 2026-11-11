Başsavcılık, emniyet ve barınak personeline küfürler savuran şüpheli, "Saat 5'ten sonra sizi sokakta gezdirmeyeceğim" diyerek köpekle birlikte alandan uzaklaşmaya çalıştı.

Barınak işçileri Selçuk Değirmenci ve Samet Bülbül de köpeğin ısırması sonucu yaralanırken, Değirmenci çenesine aldığı yumruk darbesiyle de yaralandı.

Olayda veteriner hekimler Osman Şengül ve Tarık Gürbüz sol baldırlarından köpek ısırığıyla yaralandı. İki veteriner hekimin şüpheli tarafından yumruklandığı belirtildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ VE PİTBULL ARANIYOR

Saldırının ardından A.T.E., pitbull cinsi köpeği de yanına alarak barınaktan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralıların tedavisi sürerken polis ekipleri, hem şüpheliyi hem de tehlike arz eden köpeği yakalamak için kent genelinde arama çalışması başlattı.

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Erzurum

Pitbull