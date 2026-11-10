İnsanların kendilerine herhangi bir baskı ya da telkinde bulunmadığını belirten Song, Müslümanların davranışlarını bizzat gözlemleyerek bu inancı merak ettiğini dile getirdi.

Moyuan Song, AA muhabirine, İslamiyet'i seçme kararında kendilerini etkileyen en önemli unsurun, farklı ülkelerde Müslümanlardan gördükleri iyilik ve samimiyet olduğunu söyledi.

Cami cemaati ve din görevlisi Mehmet Koşuk tarafından Çinli çifte Muhammed Murat ve Leyla Betül isimleri verildi.

(Foto: AA)

"MÜSLÜMAN OLDUKTAN SONRA İÇ HUZURUMUZ ARTTI"

Türkiye'de tanıştıkları Akgüç çiftinin kendilerini camiye götürdüğünü, namaz ve İslamiyet hakkında bilgi verdiğini anlatan Song, "Müslüman olmaya karar verdiğinde çevremdekiler de destek verdi. Müslüman olduktan sonra iç huzurumuz arttı. Karşılaştığımız sorunlara karşı sakin olup dua ettik ve bu bize çok iyi geldi. Müslüman olmak her koşulda iyi ve samimi kalmak anlamına geliyor bizim için." dedi.

Çinlilere Türk insanını ve kültürünü yakından tanımalarını tavsiye eden Song, gezdiği ülkeler arasında Türkiye'nin kendisinde en güzel izlenim bırakan yer olduğunu vurguladı.

Türk insanının ilk bakışta sert görünebildiğini ancak iletişim kurulduğunda çok sevimli ve sıcak bir tavır sergilediğini anlatan Song, "Özellikle Türkiye'de sokak hayvanlarına gösterilen ilgiden etkilendim. Kedi ve köpeklere yönelik inanılmaz bir hoşgörü var. Türkiye'de kendimi güvende hissettim. Antalya'da 2 aydır kalıyoruz ve akşamları rahatlıkla dışarı çıkabiliyoruz. Çin'e dönünce buradaki ailemi de özleyeceğim." diye konuştu.

Luoxi Xu ise Müslüman olduğu için mutlu olduğunu ve dini daha fazla öğrenmek için Çince yazılmış İslami kitaplar okuduğunu kaydetti.