İstanbul'da sürücüleri yakından ilgilendiren yeni trafik düzenlemesi duyuruldu. İBB'nin açıklamasına göre, Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek.

D-100 EDİRNE İSTİKAMETİ İKİ GÜN KAPALI

Bu kapsamda, D-100 Edirne istikameti bugünden itibaren iki gün süreyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Araç geçişleri ise Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.

İstanbul’da köprü çalışmaları nedeniyle bazı noktalarda düzenlemeye gidilecek. (Fotoğraflar yapay zeka ile üretilmiştir)

GÖZTEPE KÖPRÜSÜ İÇİN UYARI

Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.