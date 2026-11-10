İstanbul’da trafik uyarısı! Bostancı ve Göztepe köprülerinde şeritler kapatılacak
İstanbul Kadıköy’deki D-100 Bostancı Köprüsü’nde montaj ve boyama çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti iki gün boyunca 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Araçlar yan yola yönlendirilecek. Göztepe Köprüsü’nde ise 14-22 Kasım tarihleri arasında her iki yöndeki sol şeritler kapalı olacak.
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İstanbul'da sürücüleri yakından ilgilendiren yeni trafik düzenlemesi duyuruldu. İBB'nin açıklamasına göre, Kadıköy'deki D-100 Bostancı Köprüsü'nde montaj ve boyama çalışmaları gerçekleştirilecek.
D-100 EDİRNE İSTİKAMETİ İKİ GÜN KAPALI
Bu kapsamda, D-100 Edirne istikameti bugünden itibaren iki gün süreyle 22.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Araç geçişleri ise Edirne yönündeki yan yoldan sağlanacak.
GÖZTEPE KÖPRÜSÜ İÇİN UYARI
Öte yandan Göztepe Köprüsü'nde yapılacak çalışmalar kapsamında, 14-22 Kasım tarihleri arasında D-100 kara yolunun her iki yöndeki sol şeritleri geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Yaşam