Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

1 KİŞİ YARALANDI 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2'si de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.