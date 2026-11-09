Balıkesir-Edremit karayolunda otomobil ve minibüs çarpıştı
Balıkesir-Edremit kara yolunda otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
BALIKESİR-EDREMİT YOLUNDA KAZA
Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Edremit kara yolu Havran ilçesi Hallaçlar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. T.K.'nın kullandığı 45 HB 2930 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 10 P 6665 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.
1 KİŞİ YARALANDI 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobilde bulunan Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2'si de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
Öte yandan Aydoğan'ın, 4 arkadaşı ile birlikte çalışmak üzere İzmir'in Aliağa ilçesine gittikleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.