Hatay'da motosikletle havai fişek patlatıp akrobatik hareketler yaptı: 271 bin TL ceza uygulandı!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde plakasız motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapıp havai fişek patlatan ve bu anları sosyal medyada paylaşan M.Y.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sürücüye 271 bin lira para cezası kesilirken, hakkında adli işlem başlatıldı.
Giriş Tarihi:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan sürücü M.Y.A.'ya 271 bin lira ceza kesildi.
271 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI
İlçede seyir halindeki plakasız motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan M.Y.A. bu anların görüntülerini sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
M.Y.A.'ya 271 bin lira para cezası kesilirken, hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Yaşam