Üsküdar'da şoför direksiyon başında fenalaştı, İETT otobüsü kontrolden çıktı
Üsküdar'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs, park halindeki bazı araçlara çarparak durabildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Giriş Tarihi:
Üsküdar'da seyir halindeyken şoförünün bayıldığı İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı.
Salacak Mahallesi Harem Sahil Yolu Caddesi'nde İETT otobüsünün şoförü baygınlık geçirdi ve direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otobüsün park halindeki bazı araçlara çarpmasının ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği caddede önlem aldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Yaşam