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Karaman'da mantar toplamaya gitmişti: 4 gün sonra acı haber geldi

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde dağlık alana mantar toplamak için çıktıktan sonra haber alınamayan 80 yaşındaki İsmail Sarı, arama çalışmalarının 4'üncü gününde dağlık arazide ölü olarak bulundu.

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Karaman'da mantar toplamaya gitmişti: 4 gün sonra acı haber geldi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 4 gün önce dağlık alana mantar toplamaya giden İsmail Sarı (80), ölü olarak bulundu.

MANTAR TOPLAMAK İÇİN GİTTİ, ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Dumlugöze köyünde oturan İsmail Sarı, perşembe günü mantar toplamak için dağlık alana gitti. Akşam geri gelmemesi üzerine ailesi, jandarmaya haber verdi. Jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler, Sarı'nın bulunması için arama çalışması başlattı.

Karaman'da mantar toplamaya giden yaşlı adam ölü olarak bulundu. (Foto: DHA)Karaman'da mantar toplamaya giden yaşlı adam ölü olarak bulundu. (Foto: DHA)

Arama çalışması sonucu Sarı, saat 12.00 sıralarında Ağlan mevkisinde hareketsiz halde bulundu. Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarı'nın cansız bedeni otopsi için Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

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