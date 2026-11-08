Eyüpsultan'da tramvay çalışmasında ağaçlar iş makinesiyle parçalanarak söküldü (Foto: İHA)

VATANDAŞLARDAN İBB'YE İSYAN

Üstünel, "Yapılacak olan T7 tramvay hattı ile Feshane'den Bayrampaşa Meydan ulaşım bağlantısı sağlanması elbette önemli bir kazanımdır. Projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'dan götüreceklerinin getireceklerinden fazla olacağı kanaatindeyiz. Eyüpsultanlılar olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine soruyoruz; çoğulculuk ve katılımcılık anlayışınızda Eyüpsultan sakinlerinin yeri yok mu? Projenin sonuçlarıyla her gün yaşayacak insanların fikrinin hiç mi önemi yok? Katılımcılık, karar alındıktan sonra bilgi vermekle sınırlı kalamaz. Vatandaşın görüşünü karar alınırken dinlemeyi gerektirir. Eyüpsultan'ın geleceği, Eyüpsultanlılara sorulmadan belirlenemez." dedi.

"YOLLARIN TEK ŞERİDE DÜŞÜRÜLMESİ EYÜPSULTAN'IN KALBİNE SAPLANAN BİR HANÇERDİR"

Tramvay hattı nedeniyle bazı yolların iki şeritten tek şeride düşürüleceğini belirten Üstünel, bu düzenlemenin ilçedeki trafik yoğunluğunu artırabileceğini ifade etti.

Üstünel, "Yapılacak tramvay hattı nedeniyle Feshane durağından Eyüpsultan Meydan'a, Eyüpsultan Meydan'dan Demirkapı'ya kadar iki şerit olan yolların tek şeride düşeceği İBB yetkilileri tarafından belirtildi. İslambey'den, Bülbülderesi'nden sabah aracıyla işine gitmek için çıkan vatandaşımız Haliç yönüne nasıl bağlanacak? Edirnekapı yönüne gitmek isteyenler nasıl ulaşacak? Oluşacak araç kuyrukları nerede birikecek? Trafiğin mahalle aralarına taşması nasıl önlenecek? Esnaf malını nasıl indirecek? Ambulans ve itfaiye bu sıkışıklıkta nasıl ilerleyecek? Yolların tek şeride düşürülmesi Eyüpsultan'ın kalbine saplanan bir hançerdir. Bu sorulara somut cevaplar, yoğun günleri de kapsayan trafik analizleri ve açık bir ulaşım planı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.