Başakşehir'de okul önünde dehşet anları! Motosiklet sürücüsü tartıştığı kişinin başına kaskla vurdu
Başakşehir'de bir ortaokulun önünde çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda motosiklet sürücüsü, elindeki kaskla tartıştığı kişinin başına defalarca vurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Başakşehir'de, bir okulun önünde çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Olayda, motosiklet sürücüsü, elindeki kaskla diğer kişinin başına vurdu. O anlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.Sokak ortasında kavga kamerada
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TARTIŞTIĞI KİŞİNİN BAŞINA KASKLA VURDU
Olay, Başakşehir'de bulunan bir ortaokul önünde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elinde bulunan kaskı diğer kişinin başına vurdu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Taraflar arasında çıkan kavga, çevrede gerginliğe neden oldu. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birbirine saldırdığı ve motosiklet sürücüsünün elindeki kaskla karşısındaki kişinin başına vurduğu anlar yer aldı.