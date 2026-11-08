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Başakşehir'de okul önünde dehşet anları! Motosiklet sürücüsü tartıştığı kişinin başına kaskla vurdu

Başakşehir'de bir ortaokulun önünde çıkan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda motosiklet sürücüsü, elindeki kaskla tartıştığı kişinin başına defalarca vurdu, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Başakşehir'de okul önünde dehşet anları! Motosiklet sürücüsü tartıştığı kişinin başına kaskla vurdu

Başakşehir'de, bir okulun önünde çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Olayda, motosiklet sürücüsü, elindeki kaskla diğer kişinin başına vurdu. O anlar, çevredekiler tarafından anbean kaydedildi.

Video Oynatma İkonu Sokak ortasında kavga kamerada

Başakşehir'de bir okulun önünde kavga çıktı. (Foto: İHA)Başakşehir'de bir okulun önünde kavga çıktı. (Foto: İHA)

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TARTIŞTIĞI KİŞİNİN BAŞINA KASKLA VURDU
Olay, Başakşehir'de bulunan bir ortaokul önünde meydana geldi. İki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada motosiklet sürücüsü tartıştığı kişinin başına kaskla vurdu. (Foto: İHA)Tartışmada motosiklet sürücüsü tartıştığı kişinin başına kaskla vurdu. (Foto: İHA)

Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elinde bulunan kaskı diğer kişinin başına vurdu.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Taraflar arasında çıkan kavga, çevrede gerginliğe neden oldu. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birbirine saldırdığı ve motosiklet sürücüsünün elindeki kaskla karşısındaki kişinin başına vurduğu anlar yer aldı.

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