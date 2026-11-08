Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (Foto: İHA)

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Taraflar arasında çıkan kavga, çevrede gerginliğe neden oldu. Yaşananlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin birbirine saldırdığı ve motosiklet sürücüsünün elindeki kaskla karşısındaki kişinin başına vurduğu anlar yer aldı.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler