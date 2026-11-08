Bir ilişkiye başlamadan önce burcunu soran, alışverişini uğurlu günlere göre planlayan, Merkür retrosunda önemli kararlarını erteleyenler var. Astroloji, günlük burç yorumlarının çok ötesine geçti; kimliğimizi, ilişkilerimizi, tüketim alışkanlıklarımızı ve kararlarımızı etkileyen dijital bir sektöre dönüştü. İlişkiniz bozulduysa Merkür retrosu, eski sevgiliniz döndüyse Venüs, işleriniz ters gittiyse Satürn devrede olabilir! En azından astroloji dünyasında her aksiliğin gökyüzünde bir karşılığı var. Üstelik bu açıklamaların müşterisi hiç azalmıyor.

Aşkta uyumlu burç aranıyor, arkadaşlıkta yükselen burç soruluyor, yeni bir işe başlamadan önce retro takvimi kontrol ediliyor. Merkür geri gidince mesaj göndermemek, Venüs etkisindeyken alışveriş yapmak, tutulma döneminde büyük karar almamak… Gökyüzü adeta kişisel asistanımız!

Bugün astroloji, gazete köşelerinden sosyal medya videolarına, mobil uygulamalardan kişisel danışmanlıklara uzanan büyük bir içerik ve hizmet ekonomisi oluşturuyor. Doğum saatiyle karakter analizi yapılıyor, ilişki uyumu hesaplanıyor, hatta alışveriş ve yatırım kararları için gökyüzünden işaret beklenebiliyor.

İnsanın yıldızlara bakarak hayatına anlam verme çabası yeni değil. Astrolojinin kökleri yaklaşık 2 bin 500 yıl önce Mezopotamya'da gelişen gökyüzü gözlemlerine uzanıyor. İnsanlar yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini yalnızca merak etmiyor, yeryüzündeki olaylarla ilişkilendirmeye çalışıyordu. Zamanla doğum haritaları, burçlar ve gezegen yorumları kişisel hayatın da parçası hâline geldi.

FATURA BİZE YANSIYACAK

Elbette astroloji bilimsel olarak doğrulanmış bir gelecek tahmin yöntemi değil. Gezegen hareketlerinin kişilik özelliklerini veya yatırım getirilerini güvenilir biçimde belirlediğine ilişkin güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor. Ancak belirsizlik, kaygı ve kontrol ihtiyacı sürdükçe yıldızlara danışma isteği de kolay kolay kaybolmuyor. Belki de asıl retro, bazen kendi kararlarımızdan geri adım atıp sorumluluğu gezegenlere yüklememizdir. Yıldızlara bakmak serbest; ama faturayı yine biz ödüyoruz.

Merkür retrosu, önemli kararlarını erteleyenlerin en çok başvurduğu astroloji kavramlarından biri.