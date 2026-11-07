Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından gençlerin dinamizminden ve sinemanın gücünden ilham alınarak hayata geçirilen "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması için başvurular resmi olarak başladı. 18–35 yaş aralığındaki tüm gençleri gerçeğin sesini duyurmaya davet eden yarışmada son başvuru tarihi 28 Şubat 2027 olarak duyuruldu.