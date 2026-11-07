Gençlerin kadrajından dezenformasyona karşı mücadele: "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması başvuruları başladı!
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin düzenlediği "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması ile gençler sinema aracılığıyla yalan haber ve dezenformasyona karşı toplumsal farkındalığı artıracak. Yarışma için başvurular 28 Şubat 2027 tarihine kadar devam edecek.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından gençlerin dinamizminden ve sinemanın gücünden ilham alınarak hayata geçirilen "Bir Kare Gerçek" Kısa Film Yarışması için başvurular resmi olarak başladı. 18–35 yaş aralığındaki tüm gençleri gerçeğin sesini duyurmaya davet eden yarışmada son başvuru tarihi 28 Şubat 2027 olarak duyuruldu.
GERÇEĞİN SESİ SİNEMA İLE YÜKSELİYOR
Toplumsal farkındalığı artırmayı ve gençlerin dezenformasyonla mücadeledeki yaratıcı bakış açısını ön plana çıkarmayı hedefleyen yarışmanın detayları dikkat çekiyor.
KİMLER KATILABİLİR?
18–35 yaş aralığındaki tüm genç sinemacılar ve üretken bireyler yarışmaya başvuru yapabiliyor.
Amaç ise dijital dünyada hızla yayılan dezenformasyona karşı toplumsal bilinci artırmak ve gerçeğin savunulmasında sinema sanatının etkileyici gücünden yararlanmak.
SON BAŞVURU TARİHİ
Eserler için son katılım tarihi 28 Şubat 2027 olarak belirlendi.