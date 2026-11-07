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Çanakkale’de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Paşaköy yakınlarında meydana gelen kazada,otomobil ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu araç alev alarak yandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen taşıtta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

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Çanakkale’de TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Alev alan araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti.

Video Oynatma İkonu Çanakkale'de alev alan araçta 2 ölü

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre, T.B. yönetimindeki 17 HL 011 plakalı TIR ile plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale'de TIR ile çarpışıp alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. (Foto: DHA)Çanakkale'de TIR ile çarpışıp alev alan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. (Foto: DHA)

Kaza sonucu otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu otomobildeki alevler söndürüldü.

Yaralanan TIR şoförü T.B. ise kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı. (Foto: DHA)Yaralanan TIR şoförü T.B. ise kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı. (Foto: DHA)

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, otomobilde sürücü ile yanındaki kişinin cansız bedenleri bulundu. Cenazeler, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan TIR şoförü T.B. ise kaldırıldığı aynı hastanede tedavi altına alındı. T.B'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesine çalışılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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