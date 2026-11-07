Yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorluyorlardı! Konya merkezli operasyon: 16 mağdur kadın kurtarıldı
Konya ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran 7 şüpheli tutuklandı. Şebekenin müşteriler için katalog oluşturduğu ve şifreli haberleştiği ortaya çıkarken, mağdur 16 kadın kurtarıldı.
Konya merkezli 2 ilde yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan suç şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda örgütün elinden kurtarılan 16 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.
KATALOGLU FUHUŞ VE ŞİFRELİ PAZARLIK DETAYI
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda çökertilen şebekenin çalışma yöntemleri de deşifre oldu.
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, şüphelilerin, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının yer aldığı bir katalog oluşturdukları belirlendi.
FOTOĞRAF ÜZERİNDEN PAZARLIK
Şebeke üyelerinin müşterilerle bu katalog üzerinden pazarlık yaptığı ve iletişim kurarken şifreli bir dil kullandığı tespit edildi. Zanlıların fuhuştan elde ettikleri kazancın büyük kısmını kendilerine aldıkları, kadınlara ise çok az bir miktar verdikleri öğrenildi.
OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER
Konya'da 6, Çanakkale'de ise 1 şüphelinin yakalandığı eş zamanlı baskınlarda arama yapılan adreslerde suç unsurlarına el konuldu.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda tabanca, 262 bin TL nakit para, 15 cep telefonu ve tablet ele geçirildi.
Operasyonda kurtarılan 16 yabancı uyruklu kadın, haklarındaki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.