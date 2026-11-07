Konya merkezli 2 ilde yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan suç şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda örgütün elinden kurtarılan 16 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi. KATALOGLU FUHUŞ VE ŞİFRELİ PAZARLIK DETAYI Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin 3 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucunda çökertilen şebekenin çalışma yöntemleri de deşifre oldu. Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, şüphelilerin, zorla fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu kadınların fotoğraflarının yer aldığı bir katalog oluşturdukları belirlendi.

FOTOĞRAF ÜZERİNDEN PAZARLIK Şebeke üyelerinin müşterilerle bu katalog üzerinden pazarlık yaptığı ve iletişim kurarken şifreli bir dil kullandığı tespit edildi. Zanlıların fuhuştan elde ettikleri kazancın büyük kısmını kendilerine aldıkları, kadınlara ise çok az bir miktar verdikleri öğrenildi.