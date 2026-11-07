Elazığ'da bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. (Foto: İHA)

EVİNİN ÖNÜNDE PUSU KURDU

Olay, Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P., 5 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö.'ye (56) evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırının ardından şahıs olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Keban ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kadının cansız bedeni ise, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.