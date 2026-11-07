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Bursa’da ani manevra kaza getirdi! O anlar kameraya yansıdı

Bursa’da sağa dönmek için ani manevra yapan otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç sapağa savruldu, kaza anı kameraya yansıdı.

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Bursa’da ani manevra kaza getirdi! O anlar kameraya yansıdı

Bursa'da sağa dönmek için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki aracın çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. (Foto: DHA)Bursa'da iki aracın çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. (Foto: DHA)

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün sağa dönmek için ani manevra yaptığı otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan diğer otomobil, sağdaki sapağa girdi.

Bu sırada bir özel halk minibüsünün şoförü, otomobili fark edip fren yaparak kazaya karışmaktan kurtuldu. Öte yandan kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Video Oynatma İkonu Bursa'da ani manevra kamerada

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