Manisa’da çifte cinayet! Annesini ve kardeşini öldürüp ablasını aradı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç’ı (42) bıçakla öldüren U.K.’nin (45), olayın ardından ablasını arayarak “Annemi ve kardeşimi öldürdüm” dediği öğrenildi. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3316 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.K., annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç ile daha önce yaşadığı tartışmanın ardından eve geldi.
Tartışmanın evde de sürmesi üzerine mutfaktan bıçak alan U.K., annesi ve kardeşine saldırdı. İkisini de vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.
ABLASINA TELEFONDA SÖYLEDİ
Saldırının ardından ablasını arayan U.K.'nin, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Hülya Aktaş ile Hüseyin Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI
Polis ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından anne ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan U.K., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.