Olay, Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3316 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.K., annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç ile daha önce yaşadığı tartışmanın ardından eve geldi.

Manisa'da anne ve kardeşini öldürdü

Tartışmanın evde de sürmesi üzerine mutfaktan bıçak alan U.K., annesi ve kardeşine saldırdı. İkisini de vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.