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Manisa’da çifte cinayet! Annesini ve kardeşini öldürüp ablasını aradı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde annesi Hülya Aktaş (73) ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç’ı (42) bıçakla öldüren U.K.’nin (45), olayın ardından ablasını arayarak “Annemi ve kardeşimi öldürdüm” dediği öğrenildi. Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Manisa’da çifte cinayet! Annesini ve kardeşini öldürüp ablasını aradı

Olay, Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi 3316 Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.K., annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç ile daha önce yaşadığı tartışmanın ardından eve geldi.

Video Oynatma İkonu Manisa'da anne ve kardeşini öldürdü

Tartışmanın evde de sürmesi üzerine mutfaktan bıçak alan U.K., annesi ve kardeşine saldırdı. İkisini de vücutlarının çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Annesini ve kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı (Foto: DHA)Annesini ve kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalandı (Foto: DHA)

ABLASINA TELEFONDA SÖYLEDİ

Saldırının ardından ablasını arayan U.K.'nin, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dediği öğrenildi. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Hülya Aktaş ile Hüseyin Kabaağaç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve oğlunun cenazeleri morga kaldırıldı. (Foto: DHA) Anne ve oğlunun cenazeleri morga kaldırıldı. (Foto: DHA)

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Polis ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından anne ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. (Foto: DHA)Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı. (Foto: DHA)

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan U.K., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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