Semra Çetinkaya, eşini kaybetmenin acısıyla iki çocuğunu büyütmeye çalışıyor. (Foto: İHA) "PERİ MASALI GİBİ GEÇEN HAYATIMIZ BİR ANDA ALTÜST OLDU" İlk kazada hayatını kaybeden Ömer Çetinkaya'nın eşi Semra Çetinkaya, yaşadıkları acının ardından iki küçük çocuğuyla hayata tutunmaya çalıştığını anlattı. Eşini kaybettiğinde 3 yıllık evli olduklarını belirten Çetinkaya, kızlarının 2 yaşında, oğullarının ise henüz 3 aylık olduğunu söyledi. Acılı eş, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı: "8 Mayıs 2024 tarihinde eşim bu acı kazayı geçirdi. Çok güzel bir evliliğimiz vardı, 3 yıllık evliydik. Güzeller güzeli 2 yaşında bir kızımız vardı. Oğlumuzu da henüz kucağımıza almıştık, 3 aylıktı. Peri masalı gibi geçen hayatımız bir anda altüst oldu. Biz o enkazın altında 2,5 yıldır hem ekonomik savaş veriyoruz hem acımızı yaşamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımı güzel bir şekilde büyütmeye çalışıyorum. Atlatmış değiliz, atlatacağımızı da düşünmüyorum. Kızıma daha bir hafta önce babasının öldüğünü pedagog eşliğinde açıkladım. 'Nasılsın?' cümlesinin henüz bizde bir karşılığı yok. Çocuklarımla birlikte hayat bu şekilde devam edecek."

Ömer Çetinkaya (Foto: İHA) "KEŞKE BU YAŞANANLAR HİÇ YAŞANMASAYDI" Semra Çetinkaya, ilk kazadan sağ kurtulan Ramazan Özdemir'in daha sonra yeniden motosiklet kullandığını sosyal medya üzerinden gördüğünü anlattı. Özdemir'in ikinci kazada hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Çetinkaya, onun ailesinin de aynı acıyı yaşadığını belirtti. Çetinkaya, şöyle konuştu: "İlk kaza geçirdiklerinde durumunun ağır olduğunu söylemişlerdi, çok üzülmüştüm. Ama bir süre sonra sosyal medya profiline denk geldim. O kadar ağır olmadığını, hala motor kullandığını ve sürat yaptığını gördüm. Eşimin hayatına mal olmuştu ve tekrardan motor kullanabiliyordu, bu beni derinden üzdü. Birkaç ay sonra kendisi de eşim gibi arkadaşının arkasında giderken kaza geçirip hayatını kaybetti. Ben böyle olmasını istemezdim. Onun da annesi babası var, onların da yüreği yandı. Keşke bu yaşananlar hiç yaşanmasaydı."

'SON DURAK' FİLMİ GİBİ Çetinkaya ailesinin avukatı Fatih Kurdoğlu, iki kazanın meydana geliş biçimlerinin benzerliğine dikkat çekti. İlk kazada motosiklet sürücüsü olan Ramazan Özdemir'in ikinci kazada yolcu konumundayken hayatını kaybetmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Kurdoğlu, yaşananları 'Son Durak' filmine benzetti. Kurdoğlu, şu ifadeleri kullandı: "İkinci kazanın meydana gelişi adeta ünlü Son Durak filmi gibiydi. Benzer bir kazada diğer kişi vefat etti. Biz onun acısına da üzüldük, ailesine başsağlığı dileriz. Vefat ettiği için dosya boyunca sanık olarak yargılanan bu kişi yönünden ceza davası düştü. Mahkeme heyeti de bu duruma çok şaşırdı. Kazaya sebebiyet veren diğer araç sürücüsüne ise 2,5 yıllık yargılamanın sonucunda bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermeden 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Verilen ceza bizi hukuki anlamda tatmin etti." İLK KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 8 YIL 6 AY HAPİS Ömer Çetinkaya'nın yaşamını yitirdiği ilk trafik kazasına ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, otomobil sürücüsü V.A.'yı bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında ceza indirimi uygulanmadı. İlk kazada motosiklet sürücüsü olan Ramazan Özdemir ise ikinci kazada hayatını kaybetmesi nedeniyle yargılandığı ceza davası yönünden dosyadan çıkarıldı ve hakkındaki dava düştü. Çetinkaya ailesinin avukatı Fatih Kurdoğlu, verilen hapis cezasının kendilerini hukuki açıdan tatmin ettiğini belirtti.