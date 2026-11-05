Kahramanmaraş'ta 3,5'lik deprem! AFAD açıkladı: Merkez üssü Onikişubat
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede yerin 8,39 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU: MERKEZ ÜSSÜ ONİKİŞUBAT
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 09.17.26'da kaydedildi.
Yerin 8,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Onikişubat olarak belirlendi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih(TS)
Enlem
Boylam
Derinlik
Tip
Büyüklük
Yer
EventID
05-11-2026 09:24:58
38.2597
38.6738
9.56
ML
1.2
Pütürge (Malatya)
733429
05-11-2026 09:17:26
37.7715
36.552
8.39
ML
3.5
Onikişubat (Kahramanmaraş)
733428
05-11-2026 08:35:46
36.183
29.3045
20.49
ML
1.8
Akdeniz - [10.33 km] Kaş (Antalya)
733427
05-11-2026 08:08:44
39.4013
40.6415
7
ML
1.2
Çat (Erzurum)
733426
05-11-2026 08:01:12
36.4957
41.7202
21.4
ML
2.4
Sinjar, Ninova (Irak) - [67.41 km] Nusaybin (Mardin)
733425
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