Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU: MERKEZ ÜSSÜ ONİKİŞUBAT

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, sarsıntı saat 09.17.26'da kaydedildi.

Yerin 8,39 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü Onikişubat olarak belirlendi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer EventID 05-11-2026 09:24:58 38.2597 38.6738 9.56 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 733429 05-11-2026 09:17:26 37.7715 36.552 8.39 ML 3.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 733428 05-11-2026 08:35:46 36.183 29.3045 20.49 ML 1.8 Akdeniz - [10.33 km] Kaş (Antalya) 733427 05-11-2026 08:08:44 39.4013 40.6415 7 ML 1.2 Çat (Erzurum) 733426 05-11-2026 08:01:12 36.4957 41.7202 21.4 ML 2.4 Sinjar, Ninova (Irak) - [67.41 km] Nusaybin (Mardin) 733425

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