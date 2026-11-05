Fatih’te maganda kabusu! Ambulansın yolunu kesti, hakaretler savurdu

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir kişi, hastaneye gitmek üzere ilerleyen ambulansın önüne geçerek yolu kapattı. Bir süre aracın önünden çekilmeyen şüpheli, sağlık çalışanlarına hakaret ederek ekibin görevini yapmasını engelledi.

AMBULANSA YOL VERECEĞİNE ÜZERİNE ÇIKMAYA ÇALIŞTI

Ambulansın ilerlemesine engel olan kişi, sağlık çalışanlarına yönelik hakaretlerinin ardından aracın üzerine çıkmaya çalıştı. Sağlık hizmetini hiçe sayan şüpheli ile ekip arasında gerginlik yaşandı.

Ambulansın hastaneye gidişini aksatan müdahale ve yaşanan gerginlik, araç içerisindeki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENİN TEPKİSİNE HAKARETLE KARŞILIK VERDİ

Çevrede bulunan öğrenciler ve bir öğretmen, ambulansın yolunu kapatan kişiye tepki gösterdi. Şüpheli, uyarılar üzerine yolu açmak yerine öğrencilere ve öğretmene de hakaret etti.

Hem sağlık çalışanlarını hem de kendisini uyaranları hedef alan kişinin ambulansı engellediği anlar görüntülere yansıdı.

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