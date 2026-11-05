Depremin yıktığı ailede ikinci trajedi! Hatay'da baba ve kızı evlerinde ölü bulundu
Hatay'ın Antakya ilçesinde Mustafa Kural (54) ile 18 yaşındaki kızı Havva Büşra Kural'ın evlerinde ölü bulunmasının ardından yürek burkan bir aile dramı ortaya çıktı. Mustafa Kural'ın 6 Şubat depremlerinde eşi Bedriye Kural ile kızı Tuğba Kural'ı kaybettiği öğrenildi. Sofular Mahallesi'ndeki evlerinde cansız bedenlerine ulaşılan baba ve kızının ölümüne ilişkin zehirlenme ihtimali araştırılırken aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.
Giriş Tarihi:
Hatay Antakya'daki evlerinde ölü bulunan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) ölümünün ardından yürekleri acıtan bir dram çıktı. Acı olay, Sofular Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir evden yayılan yoğun kötü koku üzerine yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.
BABA VE KIZA OTOPSİ
İtfaiye ekiplerinin desteğiyle eve giren görevliler, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural ile kızı Havva Büşra Kural'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Baba ve kıza yapılan otopside zehirlendikleri ortaya çıktı. Yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Kural ve kızı Havva Büşra Kural'ın cenazeleri, Kamberli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Yaşam