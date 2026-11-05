Hatay Antakya'daki evlerinde ölü bulunan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) ölümünün ardından yürekleri acıtan bir dram çıktı. Acı olay, Sofular Mahallesi'nde meydana geldi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde eşi Bedriye Kural ile kızı Tuğba Kural'ı kaybeden Mustafa Kural (54), bu kez 18 yaşındaki kızı Havva Büşra Kural ile birlikte evlerinde ölü bulundu. (Fotoğraflar: İHA)

Bir evden yayılan yoğun kötü koku üzerine yapılan ihbarın ardından polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.