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İzmir'de korkunç olay: Eşinin üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın, ardından evinde intihar etti

İzmir'de 54 yaşındaki Bilgi F., 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Dernekli Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan N.F. tedavi altına alındı. Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F. evinde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de korkunç olay: Eşinin üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın, ardından evinde intihar etti

İzmir'in Bayındır ilçesinde, 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek onu yaralayan 54 yaşındaki Bilgi F., olaydan sonra intihar etti.

Acı olay Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi F. (54), eşi N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü.

Yaralanan N.F., olayın ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EVDE İNTİHAR ETTİ
Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F.'nin de evinde intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de korkunç olay: Eşinin üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın, ardından evinde intihar etti-2 İzmir'de korkunç olay: Eşinin üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın, ardından evinde intihar etti-3 İzmir'de korkunç olay: Eşinin üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın, ardından evinde intihar etti-4

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