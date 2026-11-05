İzmir'de korkunç olay: Eşinin üzerine kaynar su dökerek yaralayan kadın, ardından evinde intihar etti
İzmir'de 54 yaşındaki Bilgi F., 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Dernekli Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından hastaneye kaldırılan N.F. tedavi altına alındı. Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F. evinde intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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İzmir'in Bayındır ilçesinde, 60 yaşındaki eşi N.F.'nin üzerine kaynar su dökerek onu yaralayan 54 yaşındaki Bilgi F., olaydan sonra intihar etti.
Acı olay Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilgi F. (54), eşi N.F.'nin (60) üzerine kaynar su döktü.
Yaralanan N.F., olayın ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
EVDE İNTİHAR ETTİ
Eşinin hastaneye kaldırılmasının ardından Bilgi F.'nin de evinde intihar ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Yaşam