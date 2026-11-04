Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağış, zaman zaman iç kesimlerde de görüldü. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hatay'da sel: Dereler taştı

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI Yağışla birlikte Karakese Mahallesi'nden geçen Karakese Deresi ile Özerli Mahallesi'ndeki Özerli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı. Hatay Dörtyol'da sel sularına kapılan araçlar sürüklendi. (Fotoğraflar: DHA)