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Hatay Dörtyol'da şiddetli sağanak sele neden oldu! Dereler taştı, evleri su bastı, araçlar sürüklendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sele dönüştü. Karakese ve Özerli derelerinin taşmasıyla bazı ev ve iş yerlerini su basarken, park halindeki araçlar sel sularında sürüklendi. Ev ve araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

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Hatay Dörtyol'da şiddetli sağanak sele neden oldu! Dereler taştı, evleri su bastı, araçlar sürüklendi

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağış, zaman zaman iç kesimlerde de görüldü. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Video Oynatma İkonu Hatay'da sel: Dereler taştı

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yağışla birlikte Karakese Mahallesi'nden geçen Karakese Deresi ile Özerli Mahallesi'ndeki Özerli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı.

Hatay Dörtyol'da sel sularına kapılan araçlar sürüklendi. (Fotoğraflar: DHA)Hatay Dörtyol'da sel sularına kapılan araçlar sürüklendi. (Fotoğraflar: DHA)

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklenirken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Şiddetli sağanak sonrası taşan dereler, çevrede su baskınlarına neden oldu.Şiddetli sağanak sonrası taşan dereler, çevrede su baskınlarına neden oldu.

Ulaşımda aksamalara neden olan yağışın ardından polis ekipleri köprü ve bulvarlarda önlem aldı. Devlet Su İşleri ekipleri dere yataklarında çalışma başlatırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışmalarını sürdürdü.

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