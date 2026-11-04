Hatay Dörtyol'da şiddetli sağanak sele neden oldu! Dereler taştı, evleri su bastı, araçlar sürüklendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sele dönüştü. Karakese ve Özerli derelerinin taşmasıyla bazı ev ve iş yerlerini su basarken, park halindeki araçlar sel sularında sürüklendi. Ev ve araçlarda mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.
Meteorolojinin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağış, zaman zaman iç kesimlerde de görüldü. Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Hatay'da sel: Dereler taştı
EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Yağışla birlikte Karakese Mahallesi'nden geçen Karakese Deresi ile Özerli Mahallesi'ndeki Özerli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle Karakese, Özerli ve Kuzuculu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı, tarım arazilerinin bir bölümü su altında kaldı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklenirken, yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerinde ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ulaşımda aksamalara neden olan yağışın ardından polis ekipleri köprü ve bulvarlarda önlem aldı. Devlet Su İşleri ekipleri dere yataklarında çalışma başlatırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de su baskınından etkilenen evlerde tahliye çalışmalarını sürdürdü.