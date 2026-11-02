Çanakkale'de 60 yaşındaki Mustafa Ayran'ın bir grup tarafından sokak ortasında darbedilerek hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetin baş şüphelisi olarak aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Mirhat Ada Çelebi'nin firari yaşamına ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre fotoğraflarda, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilen Çelebi'nin Avrupa ülkelerinde lüks otellerde konakladığı ve tatil yaptığı görüldü.