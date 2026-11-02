Yan baktın cinayetinde firari zanlının fotoğrafları ortaya çıktı! Avrupa'da tatil yapıyor
Çanakkale'de 60 yaşındaki Mustafa Ayran'ın "yan baktın" bahanesiyle sokak ortasında dövülerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayetin baş şüphelisi Mirhat Ada Çelebi'nin yurt dışına kaçışının ardından Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaya başlandığı öğrenildi. Firari zanlının Avrupa ülkelerinde lüks otellerde tatil yaptığı ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara ulaşıldı. Cinayete ilişkin 2 şüpheli tutuklanırken, kırmızı bültenle aranan Çelebi'nin yakalanması için uluslararası adli süreç devam ediyor.
Çanakkale'de 60 yaşındaki Mustafa Ayran'ın bir grup tarafından sokak ortasında darbedilerek hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Cinayetin baş şüphelisi olarak aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Mirhat Ada Çelebi'nin firari yaşamına ilişkin bilgilere ulaşıldı.
Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre fotoğraflarda, Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirilen Çelebi'nin Avrupa ülkelerinde lüks otellerde konakladığı ve tatil yaptığı görüldü.
"YAN BAKTIN" BAHANESİYLE SOKAK ORTASINDA DÖVDÜLER
Çanakkale'de meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Mustafa Ayran'ın bir grup tarafından "yan baktın" bahanesiyle saldırıya uğradığı belirtildi.
İddiaya göre alkollü oldukları öne sürülen 5 saldırgan, Ayran'ı sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.
Aldığı darbeler nedeniyle yere yığılan Ayran, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırganların elinden kurtarıldı. Şüpheliler ise olay yerinden uzaklaştı.
DARBEDİLDİKTEN BİR SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Saldırı sonucu kanlar içinde yere yığılan Mustafa Ayran, çevredekilerin yardımıyla yakındaki bir restoranın masasına oturtuldu.
Ancak olaydan yaklaşık bir saat sonra durumu ağırlaşan Ayran'ın darp travmasına bağlı kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Ayran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
CİNAYET SORUŞTURMASINDA 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Mustafa Ayran'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıya karıştıkları belirlenen M.B., Ş.T., S.A. ve K.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Olayın baş şüphelisi olduğu belirtilen Mirhat Ada Çelebi'ye ise ulaşılamadı.
Çelebi'nin izini süren güvenlik güçleri, firari zanlının kaçış sürecine ilişkin yeni bilgilere ulaştı.
FİRARİ ZANLININ KAÇIŞ PLANI ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında Mirhat Ada Çelebi'nin yurt dışına kaçışına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
İddiaya göre Çelebi'nin İzmir'de yaşayan bir akrabası, zanlıya zaman kazandırmak amacıyla jandarmayı arayarak "teslim olacak" dedi.
Bu görüşmeyle güvenlik güçlerinin oyalanmasının amaçlandığı öne sürüldü.
Zanlının önce İstanbul'a götürüldüğü, ardından organize edilen bir kaçış planıyla yurt dışına çıkarıldığı belirtildi.
INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
Mirhat Ada Çelebi'nin yurt dışına kaçtığının belirlenmesinin ardından geçtiğimiz ağustos ayında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi.
Uluslararası düzeyde aranan Çelebi'nin yakalanmasına yönelik adli süreç devam ederken, firari zanlının yurt dışındaki yaşamına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
FİRARİ ZANLININ LÜKS TATİL FOTOĞRAFLARI
Cinayet soruşturmasının baş şüphelisi Mirhat Ada Çelebi'nin firari olduğu dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflara ulaşıldı.
Görüntülerde Çelebi'nin Avrupa'nın farklı ülkelerinde seyahat ettiği ve lüks otellerde tatil yaptığı görüldü.
Kırmızı bültenle arandığı belirtilen zanlının yurt dışında seyahatlerini sürdürmesi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşması dikkat çekti.
KIRMIZI BÜLTENE RAĞMEN AVRUPA'DA TATİL PAYLAŞIMLARI
Mustafa Ayran'ın ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken firari zanlının sosyal medya üzerinden lüks yaşamını sergilemesi tepkilere neden oldu.
Cinayete ilişkin 2 kişi tutuklanırken, baş şüpheli Mirhat Ada Çelebi'nin yakalanması için uluslararası adli sürecin sürdüğü bildirildi.