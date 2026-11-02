Aydın'ın Nazilli ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Kumsal Kayan, eski erkek arkadaşı Veysi Düzenli tarafından evinde tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kayan, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, mezarlıkta intihar girişiminde bulunmak isterken suç aleti silahla yakalandı ve tutuklandı. Cinayetin ardından ortaya çıkan ayrıntılar ise yaşananların boyutunu gözler önüne serdi.





"DEFALARCA ŞİKÂYET ETTİK"



Kızının 5-6 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi tarafından sürekli takip ve tehdit edildiğini belirten anne Nurgül Etik, "Kızım onu her yerden engellemişti.

Farklı numaralardan arıyordu. Normal mesaj atamayınca IBAN üzerinden para gönderip mesaj yazıyordu. Tehdit ederek görüşmeye mecbur ediyordu" dedi.



Defalarca şikâyetçi olduklarını ve uzaklaştırma kararı aldırdıklarını söyleyen anne, kızının telefonlarının bulunmasını istedi.

Etik, "Benim kızım gitti, başkaları zarar görmesin. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsın, cezaevinden hiç çıkmasın" diye konuştu.



Haber: Ceyhan Torlak