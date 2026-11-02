Rahat tavırlarla otomobili ateşe verdi: Hatay'daki kundakçı yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir otomobili rahat tavırlarla ateşe vererek kundaklayan B.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın rahat tavırlarla aracı yaktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay'da park halindeki otomobilin yanmasıyla ilgili başlatılan çalışmalarda aracı ateşe veren şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsın rahat tavırlarla ilerlediği ve aracı yaktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ ATEŞE VERDİ
Olay, 25 Ekim günü Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki otomobilin alevlere teslim olarak yanmasıyla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda aracı kundaklayan şahsın B.A. isimli kişi olduğu tespit edildi. B.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve adli işlemlere başlandı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Şahsın, sokak üzerinde rahat tavırlarla ilerlediği ve aracı ateşe verdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.