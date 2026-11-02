Bakırköy'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada bir genç, tartıştığı ailenin saldırısına uğradı. Küfür, hakaret ve tokat darbelerinin hedefi olan sürücünün kıyafetleri de yırtılırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.

CADDEDE DEHŞET ANLARI: KÜFÜR, TOKAT VE YIRTIK KIYAFETLER

Olay, dün Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları gence önce hakaret ve küfür ederken, ardından tokat atmaya başladı. Saldırı sırasında ailenin saldırdığı sürücünün kıyafetleri yırtılırken, çevredeki vatandaşlar müdahale ederek tarafları sakinleştirdi.