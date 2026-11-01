Sivas'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması paniğe neden oldu. Gaz sıkışması sonucu yaşanan şiddetli patlamada evde bulunan 3 kişi yaralanırken, yapıda büyük çapta hasar meydana geldi.

Sivas'ta evde doğal gaz patladı

MÜSTAKİL EVDE ŞİDDETLİ PATLAMA



Olay, Suşehri ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama yaşandı.

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.