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Sivas'ta korkutan doğal gaz patlaması! Müstakil evde hasar: 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde büyük çapta hasar oluşurken, içeride bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Sivas'ta korkutan doğal gaz patlaması! Müstakil evde hasar: 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması paniğe neden oldu. Gaz sıkışması sonucu yaşanan şiddetli patlamada evde bulunan 3 kişi yaralanırken, yapıda büyük çapta hasar meydana geldi.

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MÜSTAKİL EVDE ŞİDDETLİ PATLAMA

Olay, Suşehri ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama yaşandı.

Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. (Foto: DHA)Sivas'ın Suşehri ilçesinde doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. (Foto: DHA)

PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI

Patlama sırasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Ardından 3 yaralı, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Taşköprü Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşanan patlama, çevrede paniğe neden oldu. (Foto: DHA)Taşköprü Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşanan patlama, çevrede paniğe neden oldu. (Foto: DHA)

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavi altına alınan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

EVDE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından müstakil evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından ekipler tarafından patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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