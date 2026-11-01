Sivas'ta korkutan doğal gaz patlaması! Müstakil evde hasar: 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde büyük çapta hasar oluşurken, içeride bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen doğal gaz patlaması paniğe neden oldu. Gaz sıkışması sonucu yaşanan şiddetli patlamada evde bulunan 3 kişi yaralanırken, yapıda büyük çapta hasar meydana geldi.Sivas'ta evde doğal gaz patladı
MÜSTAKİL EVDE ŞİDDETLİ PATLAMA
Olay, Suşehri ilçesine bağlı Taşköprü Mahallesi Kısa Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde biriken doğal gazın sıkışması sonucu şiddetli bir patlama yaşandı.
Patlamanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANDI
Patlama sırasında evde bulunan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.
Ardından 3 yaralı, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Hastanede tedavi altına alınan Miray Özata, Şahinder Özata ve Havva Demir'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
EVDE BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU
Doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamanın ardından müstakil evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından ekipler tarafından patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.