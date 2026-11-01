Balıkesir'de alçak saldırı: Şehide ve Türk bayrağına hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sosyal medyada şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan şahıs, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, sosyal medya üzerinden bir şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Gömeç Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilçede bir şahsın sosyal medya hesabından şehit ve Türk bayrağına yönelik kabul edilemez ifadeler kullandığının belirlendiği bildirildi.
ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Olayın tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik ekipleri, söz konusu şahsı gözaltına aldı.
Kaymakamlık açıklamasında, "Şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın talimatı üzerine güvenlik ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.