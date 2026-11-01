İstanbul Sancaktepe'de akıllara durgunluk veren bir istismar skandalı yargıya taşındı. 2011 doğumlu öz kızını henüz 6 yaşındayken para karşılığında farklı erkeklere götürerek cinsel istismara maruz bırakan cani anne S.D. hakkında mahkeme kararını açıkladı. Yıllarca süren kabusun ardından hakim karşısına çıkan sanık anneye hiçbir indirim uygulanmadan 30 yıl hapis cezası verildi.

Cani anne öz kızını para karşılığı sattı. (Foto: Sabah)

6 YAŞINDAN 15 YAŞINA KADAR YILLARCA SÜREN KABUS

Sancaktepe'de yaşayan 44 yaşındaki anne S.D.'nin, 2011 doğumlu kızı D.D.'yi 2017 yılından itibaren para karşılığında farklı erkeklerin evine götürdüğü ve cinsel istismara maruz kalmasına aracılık ettiği belirlendi:

MADDİ MENFAAT SAĞLADI

Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre, iddianamede sanık annenin Aydın Ö., Engin A., Selahattin T. ve Tahir G. isimli şahıslardan para alarak öz kızını bu kişilere götürdüğü aktarıldı.

Mağdur çocuğun ifadeleri yürek dağladı. Yaşadığı dehşeti tek tek anlatan küçük kız, vücudunun farklı bölgelerine dokunulduğunu ve yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığını beyan etti.

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bekar ve 4 çocuk annesi olduğunu belirten sanık S.D., fırıncılık yaptığını ve aylık gelirinin 24 bin lira olduğunu iddia etti.

MAHKEME ACIMADI: TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık anne S.D. hakkında ibretlik bir cezaya imza attı.

ZİNCİRLEME SUÇTAN 30 YIL HAPİS

12 yaşından küçük mağdur kızını cinsel ilişkiye girmesi amacıyla para karşılığı başkalarına götüren anneye önce 12 yıl hapis cezası verildi. Eylemin öz kızına karşı işlenmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 18 yıla çıkarıldı.

Suçun zincirleme şekilde işlenmesi sebebiyle ceza nihai olarak 30 yıl hapis olarak belirlendi. Mahkeme heyeti sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.