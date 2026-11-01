Hatay 'da aynı iş yerinde çalıştıkları arkadaşlarının evinin anahtarını kopyalayan sevgili çift, kadının evde olmadığı sırada eve girerek yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerindeki altın ve dövizi çaldı. Arkadaşlarının ev almak için biriktirdiği altınları kuyumcuda satan şüpheliler, polis ekiplerinin 22 saatli güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Ev almak için biriktirdiği 1,5 milyon TL'yi mesai arkadaşları çaldı. (Foto: İHA)

Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.