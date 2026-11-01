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Hatay'da mesai arkadaşı ihaneti: Anahtarını kopyalayan sevgililer 1.5 milyon TL çaldı

Hatay'da mesai arkadaşlarının ev almak için biriktirdiği 1,5 milyon TL değerindeki altın ve dövizi, kopyaladıkları anahtarla eve girip çalan sevgili çift, polisin 22 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı.

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Hatay'da mesai arkadaşı ihaneti: Anahtarını kopyalayan sevgililer 1.5 milyon TL çaldı

Hatay'da aynı iş yerinde çalıştıkları arkadaşlarının evinin anahtarını kopyalayan sevgili çift, kadının evde olmadığı sırada eve girerek yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerindeki altın ve dövizi çaldı. Arkadaşlarının ev almak için biriktirdiği altınları kuyumcuda satan şüpheliler, polis ekiplerinin 22 saatli güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi sonucu yakalandı.

Ev almak için biriktirdiği 1,5 milyon TL'yi mesai arkadaşları çaldı. (Foto: İHA)Ev almak için biriktirdiği 1,5 milyon TL'yi mesai arkadaşları çaldı. (Foto: İHA)

Olay, 8 Ekim tarihinde Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşandı. Bir evden 1 buçuk milyon TL değerindeki; 11 adet yaklaşık 200 gram ağırlığında altın bilezik, 40 bin TL ve 700 dolar nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan yaklaşık 22 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve saha araştırmaları sonucunda N.N.H. ve M.A.P. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Anahtarını kopyalayıp 1.5 milyon TL çaldılar. (Foto: İHA)Anahtarını kopyalayıp 1.5 milyon TL çaldılar. (Foto: İHA)

Şüphelilerin altınları evden çaldıktan sonra sokakta ilerledikleri ve kuyumcuda sattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kadın ve erkek şüphelinin sevgili oldukları, altınları çalınan kadınla aynı iş yerinde çalıştıkları tespit edildi.

Hatay'da mesai arkadaşı ihaneti: Anahtarını kopyalayan sevgililer 1.5 milyon TL çaldı-4

Çiftin, daha önce ziyaret ettikleri arkadaşlarının evinin anahtarını kopyaladıktan sonra kadın evde yokken eve girerek ev almak için biriktirdiği altın ve dövizi çaldıkları öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Hatay'da mesai arkadaşı ihaneti: Anahtarını kopyalayan sevgililer 1.5 milyon TL çaldı-6 Hatay'da mesai arkadaşı ihaneti: Anahtarını kopyalayan sevgililer 1.5 milyon TL çaldı-7 Hatay'da mesai arkadaşı ihaneti: Anahtarını kopyalayan sevgililer 1.5 milyon TL çaldı-8
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