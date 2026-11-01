İstanbul Bağcılar'da gece yarısı panik! Binalardan sesler yükseldi: 4 apartman tahliye edildi
İstanbul Bağcılar'da bir inşaat alanında yürütülen hafriyat çalışmaları sırasında çevredeki 2 binanın duvarlarında çatlaklar, girişlerinde ise yarıklar oluştu. Gece saat 02.00 sıralarında binalardan gelen sesleri duyan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, risk bulunan 2 apartmanı mühürlerken, bitişikteki 2 binayı da tedbir amacıyla tahliye etti. Toplam 4 binanın boşaltıldığı sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında çevredeki apartmanların duvarlarında çatlaklar ve bina girişlerinde yarıklar oluştu. Binalardan gelen sesleri duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, bölgeye sevk edilen ekipler toplam 4 binayı tahliye etti.
GECE SAAT 02.00'DE BİNALARDAN SESLER YÜKSELDİ
Olay, saat 02.00 sıralarında Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan bir inşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki 2 apartmanın duvarlarında çatlaklar, bina girişlerinde ise yarıklar oluştu.
Binalardan gelen sesleri fark eden vatandaşlar, tehlike ihtimaline karşı kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
DUVARLAR ÇATLADI, BİNA GİRİŞLERİNDE YARIKLAR OLUŞTU
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bölgede inceleme yapan ekipler, inşaat alanının çevresinde bulunan 2 apartmanın duvarlarında kısmi çatlaklar ve bina girişlerinde yarıklar oluştuğunu tespit etti.
Yaşanan gelişmenin ardından binaların güvenliği için tedbir alınmasına karar verildi.
4 BİNA TAHLİYE EDİLDİ, 2 APARTMAN MÜHÜRLENDİ
Ekiplerin kontrollerinin ardından duvarlarında çatlak ve girişlerinde yarıklar tespit edilen 2 apartman tahliye edilerek mühürlendi.
Bu binaların bitişiğinde bulunan 2 apartman da olası risklere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.
Böylece bölgede toplam 4 bina tahliye edildi.
Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.
BİNA SAKİNİ ANLATTI: "HAFRİYAT ÇIKARTIRKEN FAZLA ÇIKARTMIŞLAR"
Olayın ardından açıklama yapan bina sakini İrfan Uluç, inşaat alanındaki hafriyat çalışmalarının binada kaymaya neden olduğunu öne sürdü.
Uluç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz."
GÖZLER YETKİLİLERİN VERECEĞİ KARARDA
Tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşlar, yetkililerin yapacağı değerlendirmeyi beklemeye başladı.
Duvarlarında çatlaklar ve girişlerinde yarıklar oluşan 2 apartman mühürlenirken, bitişikteki diğer 2 bina da güvenlik amacıyla boş tutuluyor.
Sokağın giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekilirken, bina sakinlerinin evlerine yeniden dönüp dönemeyeceği yetkililerin vereceği karara bağlı olacak.