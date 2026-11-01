Duvarlarında çatlak ve girişlerinde yarıklar oluşan 2 apartman mühürlendi. (Foto: DHA)

4 BİNA TAHLİYE EDİLDİ, 2 APARTMAN MÜHÜRLENDİ

Ekiplerin kontrollerinin ardından duvarlarında çatlak ve girişlerinde yarıklar tespit edilen 2 apartman tahliye edilerek mühürlendi.

Bu binaların bitişiğinde bulunan 2 apartman da olası risklere karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Böylece bölgede toplam 4 bina tahliye edildi.

Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

BİNA SAKİNİ ANLATTI: "HAFRİYAT ÇIKARTIRKEN FAZLA ÇIKARTMIŞLAR"

Olayın ardından açıklama yapan bina sakini İrfan Uluç, inşaat alanındaki hafriyat çalışmalarının binada kaymaya neden olduğunu öne sürdü.

Uluç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz."