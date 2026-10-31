Adana'da markete silahlı saldırı: Ekmek getiren fırıncı hayatını kaybetti!
Adana’nın Seyhan ilçesinde husumetli kişilerin bir markete düzenlediği silahlı saldırı sırasında, içeriye ekmek getiren 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik karnına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52) hayatını kaybetti.
KARNINA İSABET EDEN KURŞUNLA YARALANDI
Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde meydana geldi. Bir markete husumetli olduğu kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik, karnına isabet eden kurşunla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
CENAZESİ OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ
Gedik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.