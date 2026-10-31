Adana'da bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52) hayatını kaybetti.

KARNINA İSABET EDEN KURŞUNLA YARALANDI

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde meydana geldi. Bir markete husumetli olduğu kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik, karnına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

CENAZESİ OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Gedik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.