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Osmaniye'de 3.8'lik deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Sumbas

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.52'de kaydedilen sarsıntının yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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Osmaniye'de 3.8'lik deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Sumbas

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ SUMBAS
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyurulurken merkez üssünün Sumbas olduğu bildirildi. Deprem 6,99 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin, "Büyüklük:3.8 (Ml) Yer:Sumbas (Osmaniye) Tarih:2026-10-31 Saat:12:52:38 TSİ Enlem:37.727 N Boylam:36.11567 E Derinlik:6.99 km" bilgilerine yer verildi.

SON DEPREMLER
Büyüklük
Konum
Tarih / Saat
3.8 (ML)
Sumbas (Osmaniye)
31-10-2026 12:52:38
2.5 (ML)
Sumbas (Osmaniye)
31-10-2026 12:47:48
1.7 (ML)
Afrin, Halep (Suriye) - [22.44 km] Reyhanlı (Hatay)
31-10-2026 12:16:27
0.9 (ML)
Onikişubat (Kahramanmaraş)
31-10-2026 12:14:57
1.0 (ML)
Merkez (Çankırı)
31-10-2026 11:36:21

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Osmaniye'de 3.8'lik deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Sumbas-2 Osmaniye'de 3.8'lik deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Sumbas-3 Osmaniye'de 3.8'lik deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Sumbas-4
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