Osmaniye'de 3.8'lik deprem! AFAD duyurdu: Merkez üssü Sumbas
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.52'de kaydedilen sarsıntının yerin 6,99 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem meydana geldi.
MERKEZ ÜSSÜ SUMBAS
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyurulurken merkez üssünün Sumbas olduğu bildirildi. Deprem 6,99 kilometre derinlikte meydana geldi.
AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin, "Büyüklük:3.8 (Ml) Yer:Sumbas (Osmaniye) Tarih:2026-10-31 Saat:12:52:38 TSİ Enlem:37.727 N Boylam:36.11567 E Derinlik:6.99 km" bilgilerine yer verildi.
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