Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ SUMBAS

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 3.8 olarak duyurulurken merkez üssünün Sumbas olduğu bildirildi. Deprem 6,99 kilometre derinlikte meydana geldi.

AFAD'ın açıklamasında depreme ilişkin, "Büyüklük:3.8 (Ml) Yer:Sumbas (Osmaniye) Tarih:2026-10-31 Saat:12:52:38 TSİ Enlem:37.727 N Boylam:36.11567 E Derinlik:6.99 km" bilgilerine yer verildi.

SON DEPREMLER Büyüklük Konum Tarih / Saat 3.8 (ML) Sumbas (Osmaniye) 31-10-2026 12:52:38 2.5 (ML) Sumbas (Osmaniye) 31-10-2026 12:47:48 1.7 (ML) Afrin, Halep (Suriye) - [22.44 km] Reyhanlı (Hatay) 31-10-2026 12:16:27 0.9 (ML) Onikişubat (Kahramanmaraş) 31-10-2026 12:14:57 1.0 (ML) Merkez (Çankırı) 31-10-2026 11:36:21

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