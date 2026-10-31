Olay, 28 Ekim günü saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.