Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından vurulan Kumsal Kayan hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurulan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, iki gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genç kız, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Olay, 28 Ekim günü saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ESKİ ERKEK ARKADAŞI BAŞINDAN VURDU
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D., yanında getirdiği tabancayla Kayan'ı başından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kumsal Kayan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNURKEN YAKALANDI
Olayın ardından kaçan V.D., polis ekiplerince Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla yakalandı.
Uyuşturucu kullanma ve silahla yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KUMSAL BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Nazilli Devlet Hastanesi'nde iki gündür yaşam mücadelesi veren 20 yaşındaki Kayan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kumsal Kayan'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılarak defnedileceği bildirildi.