İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı. Kısıtlamalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında saat 03.00'te başlayacak. Avrasya Tüneli ile Galata Köprüsü ise saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Maratonu dolayısıyla kent genelinde kapsamlı trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce alınan karar doğrultusunda, Avrupa ve Anadolu yakalarında çok sayıda cadde, sokak, kavşak ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler, kapatma noktalarında alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.

İstanbul Maratonu nedeniyle 1 Kasım’da bazı yollar trafiğe kapanacak (Foto: AA) KÖPRÜ VE BAĞLANTI YOLLARINDA KISITLAMA SAAT 03.00'TE BAŞLAYACAK 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile köprüye bağlantı sağlayan bazı yollar, saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımları ile varyant üzerindeki bağlantı noktalarında trafik akışı durdurulacak. Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi'nden Altunizade Köprüsü üzerinde D-100 kuzey yönüne katılımlar da kapatılacak. Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne bağlantı ile Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımında da araç geçişine izin verilmeyecek. Bu noktalara gelen sürücüler; Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş yönlerine sevk edilecek.