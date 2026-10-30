1 Kasım İstanbul Maratonu için yollar kapanacak: İşte alternatif güzergâhlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Kasım’da düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı. Kısıtlamalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında saat 03.00’te başlayacak. Avrasya Tüneli ile Galata Köprüsü ise saat 06.00’dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Kasım'da düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergâhları açıkladı. Kısıtlamalar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yollarında saat 03.00'te başlayacak. Avrasya Tüneli ile Galata Köprüsü ise saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.
İstanbul Maratonu dolayısıyla kent genelinde kapsamlı trafik düzenlemesine gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce alınan karar doğrultusunda, Avrupa ve Anadolu yakalarında çok sayıda cadde, sokak, kavşak ve bağlantı yolu araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler, kapatma noktalarında alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.
KÖPRÜ VE BAĞLANTI YOLLARINDA KISITLAMA SAAT 03.00'TE BAŞLAYACAK
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile köprüye bağlantı sağlayan bazı yollar, saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak.
Bu kapsamda Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası, Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu ve Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımları ile varyant üzerindeki bağlantı noktalarında trafik akışı durdurulacak.
Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi'nden Altunizade Köprüsü üzerinde D-100 kuzey yönüne katılımlar da kapatılacak. Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönüne bağlantı ile Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımında da araç geçişine izin verilmeyecek.
Bu noktalara gelen sürücüler; Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan, Ataşehir ve Beşiktaş yönlerine sevk edilecek.
AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILACAK
Maraton kapsamında saat 06.00'dan itibaren Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü'nde çift yönlü araç trafiği durdurulacak.
Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddeleri de çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.
Havuzlu Kavşak Alt Geçidi; Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokağı da kapatma uygulanacak noktalar arasında bulunuyor.
Bu bölgeler için alternatif güzergâhlar; D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendi.
BEŞİKTAŞ'TAN KARAKÖY'E UZANAN HATTA TRAFİK DÜZENLEMESİ
Saat 06.00 itibarıyla Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı, TAT Towers önü, metrobüs durakları, Balmumcu tünel girişi, Balmumcu Kavşak, Merkez Komutanlığı, Yıldız, Serencebey, Dolmabahçe, Kabataş, Salı Pazarı, Fındıklı, Tophane, Kemeraltı, Perşembe Pazarı, Boğazkesen ve Kadırgalar Caddesi altbaş ışıklar noktalarında trafik kapatılacak.
Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, Mete Kavşağı Bedri Karafakihoğlu, İnebolu, Akyol ve Hasfırın sokakları da araç trafiğine kapalı olacak.
Ayrıca Sabancı Lisesi, Çiğdem, Beşiktaş İskele, İnönü Cadde Başı AKM ve İnönü Cadde MKE önü sokaklarında da kapatma uygulanacak.
MEYDANLAR VE SAHİLE BAĞLANAN GİRİŞLER DE KAPATILACAK
Düzenleme kapsamında Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydanı, Karaköy Meydanı, Deniz Liman çıkışı, Revani Sokağı gelişi ve Mebusan Yokuşu Sokağı başı da araç trafiğine kapatılacak.
Boğazkesen Caddesi'nden Defterdar Yokuşu'na gidişler, Refik Saydam Caddesi'nden ve Atatürk Köprüsü'nden Perşembe Pazarı'na girişler, Şişhane'deki meydandan Bankalar Caddesi'ne giriş ile Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokağı girişi de kapalı olacak.
Çırağan, Tersane, Meclis-i Mebusan, Dolmabahçe, Kemeraltı, Necatibey ve Dolmabahçe Gazhane caddelerinde araç geçişine izin verilmeyecek.
Barbaros Bulvarı'nda Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti ile Beşiktaş Meydanı ve Yıldız ışıklar arasındaki bölüm de trafiğe kapatılacak. Ortaköy Meydanı'ndan Beşiktaş yönüne ve Palangalar ışıklardan Beşiktaş Meydanı istikametine araç geçişi durdurulacak.
SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGÂHLARA YÖNLENDİRİLECEK
Kapatılan noktalara gelen sürücüler, bulundukları güzergâha göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı ve Unkapanı Köprüsü'ne yönlendirilecek.
Alternatif yönlendirmeler arasında Akyol Sokağı içerisi, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme de yer alacak.
ANADOLU YAKASI'NDA D-100 BAĞLANTILARINA KISITLAMA
Anadolu Yakası'nda saat 06.00'dan itibaren Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 kara yolu güney yönüne katılım ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney bağlantısı trafiğe kapatılacak.
Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümünde, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişlerinde ve Mahir İz Caddesi'nde de araç geçişi durdurulacak.
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren Mahir İz Caddesi'nde araç geçişine izin verilmeyecek.
BEYLERBEYİ VE KÖPRÜ YÖNÜNDEKİ GEÇİŞLER DURDURULACAK
Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne trafik akışı kesilecek.
Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönüne geçişler de kapatılacak.
Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ve Nurbaba Sokağı kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne araç geçişine de izin verilmeyecek.
Anadolu Yakası'ndaki sürücüler alternatif olarak Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.