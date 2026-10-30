İddiaya göre 5 katlı binanın zemin katında elektrik sobasının devrilmesinin ardından yangın çıktı.(Foto: DHA)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada mahsur kalanlar tahliye edildi. Yangının çıktığı dairede oturan Emine T., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından tahliye edilerek ambulansa alındı. Binanın en üst katında bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.