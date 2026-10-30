Gaziantep'te öksürük şikayetiyle gittiği sağlık kabininde yapılan iğnelerin ardından fenalaşan 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Sultan Sever, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. (Foto: İHA)

"BEN GİTTİĞİMDE EŞİM YERE DÜŞMÜŞ VE ŞİŞMİŞTİ"

Olay, 30 Mayıs 2026 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, öksürük şikayeti nedeniyle sağlık kabinine giden Sultan Sever, burada yapılan iğnenin ardından fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Sever, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay gününü anlatan maktulün eşi Mustafa Sever, eşinin sağlık kabinine gittiğini ve öksürük dışında hiçbir hastalığının olmadığını söyledi. Eşine üç iğne yapıldığını belirten Sever, "Eşim oraya öksürük şikayetiyle gitmişti. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. Orada eşime art arda üç iğne yapıldığını öğrendim. Ben gittiğimde eşim yere düşmüş ve şişmişti" dedi.