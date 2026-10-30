Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemiyle mücadele eden çocukları ve ailelerini İstanbul'un dört farklı noktasında bir araya getirecek. 2 Kasım'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayacak program, 3 Kasım'da Haliç Üniversitesi'nde, 4 Kasım'da İstanbul Boğazı'nda ve ardından EuroLeague tribününde devam edecek. Etkinlikler, çocukların tedavi sürecinin dışında sosyal yaşama katılımını desteklemeyi ve lösemiye ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Vakfın "Bizim Çocuklar Başarır" yaklaşımıyla hazırlanan program, çocukların hastalıkları üzerinden değil, hayalleri, yetenekleri ve başarıları üzerinden görünür olmasını hedefliyor.

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İstanbul’da çocuklar ve aileleri için dört özel etkinlik düzenleyecek. (Fotoğraf: Takvim) "ÇOCUKLARIMIZ HAYALLERİ VE BAŞARILARIYLA TANINMAYI HAK EDİYOR" Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilal Aydın, Lösemili Çocuklar Haftası programına ilişkin şunları söyledi: "Vakıf olarak 1980'den bu yana lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. İyileşme yalnızca hastane odasında gerçekleşmiyor. Bir çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynaması, toprağa dokunması, müzik dinlemesi ya da tribünde takımını desteklemesi de iyileşme yolculuğunun bir parçası. Lösemili Çocuklar Haftası için hazırladığımız program bu anlayışın ürünü. Çocuklarımızı doğayla, sanatla, sporla ve kurucusu olduğumuz Haliç Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluşturuyoruz. Ailelerimizin de tedavi sürecinde uzmanlardan doğru bilgiye ulaşmasını ve birbirleriyle dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz. 'Bizim Çocuklar Başarır' derken bunu bir slogan olarak değil her gün tanık olduğumuz bir gerçek olarak söylüyoruz. Çocuklarımız hastalıklarıyla değil hayalleri, yetenekleri ve başarılarıyla tanınmayı hak ediyor. Toplumun her kesimini bu hafta boyunca çocuklarımızın yanında olmaya davet ediyoruz."