Olay, 29 Ekim gecesi saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir mobilya mağazasının önüne asılan Türk bayrağına yönelen kapüşonlu kişi, bayrağı yerinden söküp yere attı.

BAYRAM GECESİNDE SAYGISIZLIK

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı gece gerçekleştirilen saldırı, çevredeki vatandaşların ve esnafın tepkisini çekti. Türkiye'nin bağımsızlığının ve ortak değerlerinin simgesi olan Türk bayrağına yönelik bu saygısızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken olayla ilgili adli inceleme devam ediyor.

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