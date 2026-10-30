İstanbul Avcılar'da çocuğunu okula getiren 2 veli arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgaya müdahale eden mahalle bekçisi G.Ö., kendisini darbeden M.S.'yi ayağından vurdu. 2 VELİ ARASINDA PARK KAVGASI

Olay, saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi Kırım Sokak'taki bir ilkokulun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocuğunu okula getiren 2 veli arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada okul önünde görevli olan mahalle bekçisi G.Ö. tartışmaya müdahale etti.

Avcılar'da çocuğunu okula getiren 2 veli arasında park yeri nedeniyle kavga çıktı (Foto: DHA) BEKÇİYE SALDIRDI

Saldırgan tavırlarını sürdüren veli M.S.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirmeye çalışan bekçi G.Ö. darbedildi. Bunun üzerine beylik tabancasını çıkaran bekçi, M.S.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.'nin çeşitli suçlardan 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.